Замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица назвал содержательными мирные переговоры в Абу-Даби и Женеве, отметив, что удалось договориться о терминологии. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что в Абу-Даби и в Женеве прошли переговоры с участием России, Украины и США. После встречи в Абу-Даби спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал обсуждение «подробным и продуктивным», заметив, что ожидает «дополнительного прогресса» в ближайшее время. В свою очередь переговоры в Женеве российская стороны оценила как «тяжелые, но деловые», а украинская отметила, что на них был достигнут определенный прогресс.

Замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, входивший в украинскую делегацию, заявил о том, что решающим фактором стало «само присутствие всех участников в одном помещении на протяжении четырех сессий в Абу-Даби и Женеве».

Также важным, по его мнению, стало и включение в состав российской делегации в Абу-Даби военных и представителей разведки.

«В одной комнате разговаривали солдаты, воюющие много лет. Но прежде всего мы договорились о терминологии: что означает прекращение огня и кто контролирует его соблюдение? И еще, что означает разделительная линия, как она проводится и что происходит, если патруль пересекает ее или открывает огонь с другой стороны?» - пояснил Сергей Кислица.

По его словам, предметом обсуждения стали и механизмы контроля за соблюдением соглашений на поле боя между американцами, русскими и украинцами.