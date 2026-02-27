В Польше разгорелся конфликт между президентом и лидером правящей партии

Между президентом Польши Каролем Навроцким и главой крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярославом Качиньским возникли серьезные разногласия. Об этом РИА Новости сообщил представитель партии.

Причиной конфликта стал закон, связанный с реализацией программы Европейского союза по обороне SAFE (Security Action for Europe). Документ уже одобрен парламентом и поступил на подпись президенту.

По словам источника, Навроцкий, который обязан своим политическим продвижением PiS, склоняется к подписанию закона. Он считает, что вето может быть воспринято международными партнерами как сигнал о ненадежности Польши и негативно скажется на его репутации как политика, способного вести диалог с союзниками.

Качиньский, напротив, настаивает на вето, полагая, что программа SAFE подрывает суверенные полномочия страны и размывает консервативную повестку. В партии также опасаются, что подписание закона укрепит позиции политических конкурентов и ослабит поддержку со стороны ядра электората.

Как отметил собеседник агентства, стороны уже неоднократно обменивались жесткими заявлениями в узком кругу руководства. Вопрос о SAFE стал катализатором давних противоречий. Уровень разногласий достиг беспрецедентного уровня и грозит перерасти в публичное противостояние.

Программа SAFE, одобренная Еврокомиссией, предусматривает выделение Польше 44 миллиардов евро в виде льготных долгосрочных кредитов на закупку вооружений, развитие кибербезопасности и оборонной инфраструктуры.