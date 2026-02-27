Партия Стармера проиграла выборы в Манчестере сантехнику

Партия «Зелёных» одержала историческую победу на дополнительных выборах в Палату общин Великобритании по округу Гортон и Дентон в Манчестере, впервые получив мандат в Северной Англии. Об этом сообщает Bloomberg.

Кандидат от партии, сантехник Ханна Спенсер, набрала 40,7% голосов, уверенно опередив представителя Reform UK Мэтта Гудвина (28,7%) и кандидатку лейбористов Анжелику Стагию (25,4%). Разрыв с лейбористами составил 26%, что стало неожиданностью для многих политологов.

В своей речи Спенсер заявила: «Люди готовы к переменам. Мы отвергаем партии, которые нас игнорировали, и партии, финансируемые миллиардерами. Сегодня жители выбрали кого-то обычного». После победы у «Зелёных» стало пять депутатов в парламенте, у Reform UK — восемь.

Поражение стало серьёзным ударом для премьер-министра Кира Стармера — всего 19 месяцев назад лейбористы побеждали в этом округе с разницей в 37%. Впервые за 90 лет часть округа Гортон не будет представлять лейборист.

Глава лейбористов Анна Терли назвала итоги голосования «разочаровывающими» и заявила, что партия продолжит борьбу с кризисом стоимости жизни и планирует инвестировать в государственные услуги.