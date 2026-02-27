Раскрыта роковая ошибка Евросоюза в отношении России

Украинский кризис стал противостоянием НАТО с Россией и подорвал макроэкономические показатели Европы настолько, что резко усугубилась ее зависимость от США. Какую ошибку допустили в ЕС, разбирался в своей статье в The American Conservative научный сотрудник по Евразии Института ответственного государственного управления Квинси Марк Эпископос.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что президент США Дональд Трамп пытается добиться мирного урегулирования украинского кризиса, который стал «стратегической конфронтацией между Россией и НАТО», так как это полностью отвечает американским интересам.

«США справедливо стремятся отстраниться от Европы и перебросить свои скудеющие ресурсы на другие театры военных действий, (…) но смена курса окажется трудной или вовсе невозможной, пока на Европейском континенте бушует самый опасный и разрушительный конфликт с 1945 года», - отметил Марк Эпископос.

Политолог констатировал, что, принимая участие в этом конфликте, европейские страны вместо того, чтобы тратить деньги на укрепление собственного оборонного потенциала, удерживают на плаву Вооруженные силы Украины.

«Конфликт и его последствия также настолько подорвали макроэкономические показатели Европы, что, вопреки всем пожеланиям и запросам нынешней администрации, зависимость Старого Света от США лишь усугубится», - уверен эксперт.

При этом, по его словам, диалог, началом которого могли бы послужить мирные переговоры по Украине, приведет к деэскалации в отношениях между Россией и Европой, а также «упрочит американские интересы сразу в нескольких областях».

В случае же продолжения военных действий «на истощение» Европа окажется на пороге новой холодной войны, Китай и Россия продолжат сплачиваться в антизападный блок, а США придется направлять все больше ресурсов в ЕС, прогнозирует политолог.

«На карту поставлено нечто большее, чем урегулирование конкретного конфликта, несмотря на всю боль и трагедию последних четырех лет. Это самый очевидный шанс скорректировать курс в области европейской безопасности», - констатировал Марк Эпископос.

Напомним, что очередной раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации и помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». А руководитель делегации Украины секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что достигнут определенный прогресс, но воздержался от конкретики.

В ЕС призвали расширить антироссийские санкции на третьи страны

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители стран Европы должны принимать прямое участие в переговорах по Украине. Он также отметил, что Франция «полна решимости усилить давление на Россию» и работает над новыми санкциями.