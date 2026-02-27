Стало известно о попытках стран ЕС помешать полету самолета Дмитриева

Страны ЕС, в том числе Германия и Финляндия, пытались чинить препятствия пролету борта спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Россию после переговоров в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника, «европейские коллеги» пытались препятствовать возвращению Дмитриева в Россию через немецкое и финское воздушное пространство. Это может быть связано с документами пилотов и с тем, что этот самолет спецпредставителя российского лидера еще не появлялся в Европе.

Напомним, что в четверг, 26 февраля, Дмитриев посетил Женеву. Сообщалось, что там он провел переговоры с американскими представителями — спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Дмитриев отказался от комментариев журналистам по итогам встречи.