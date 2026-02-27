Назван вероятный преемник Трампа

У детей действующего американского лидера Дональда Трампа есть политические амбиции, и в будущем они могут претендовать на высшие государственные посты. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, семья Трампов рассматривает 19-летнего Бэррона, сына Дональда и Мелании, как одного из наследников династии, у которого могут появиться президентские амбиции. Старшие дети — Дональд-младший и Иванка — уже активно вовлечены в политику. Эксперт считает, что представители семьи продолжат влиять на политическую жизнь США и после ухода их отца с поста главы государства.

Ранее стало известно, что 2 марта Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН — председательство в этом органе перешло к США. Это станет первым случаем, когда первая леди действующего президента США будет председательствовать в совете.

Трамп заявил о готовности Зеленского заключить «сделку»

У Мелании Трамп нет официального поста в правительстве, но страна, которая временно председательствует в Совете Безопасности, сама выбирает, кто будет вести конкретное заседание.