Зеленский заявил об «окне возможностей» для завершения конфликта на Украине

Владимир Зеленский считает, что до ноябрьских выборов в конгресс США существует временной промежуток, в который можно успеть завершить конфликт. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News.

По словам политика, до предстоящих выборов осталось не так много времени, но этот период дает шанс. Он выразил мнение, что достижение мира в ближайшие месяцы может быть выгодно и для республиканцев.

«Сейчас у нас есть это окно возможностей», — отметил политик.

При этом Зеленский подчеркнул, что Киев не готов принимать унизительные условия и скорее откажется от сделки, чем пойдет на уступки, которые сочтет невыгодными.

Ранее в западных СМИ, в частности в The Atlantic, появлялась информация, что окружение политика опасается: если мирное соглашение не будет заключено весной, переговорное окно может закрыться, а Дональд Трамп способен выйти из процесса, обвинив в провале обе стороны. Выборы в конгресс, на которых переизберут всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената, пройдут 3 ноября 2026 года.