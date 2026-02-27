Раскрыт последний шанс Макрона накрыть Европу «ядерным зонтиком»

Речь президента Франции Эммануэля Макрона об атомной стратегии страны, запланированная на 2 марта, будет «последним шансом» Парижа взять на себя обязательства по прикрытию ЕС французским «ядерным зонтиком». Об этом пишет Politico.

Отмечается, что в 2027 году президентский срок Макрона завершится, а опросы предсказывают победу кандидату от ультраправой партии «Национальное объединение», чьи лидеры выступают против идеи о французском «ядерном зонтике» для Европы. Из-за этого в своей речи президент должен предложить нечто, от чего в будущем будет «трудно отказаться».

По мнению издания, таким ходом могут стать наиболее резкие шаги, вроде размещения ядерных боеголовок и их носителей в других странах. Новый президент Франции не сможет обернуть подобное решение вспять без серьезного репутационного ущерба для Парижа.

Напомним, что Франция является единственной страной ЕС с ядерным арсеналом. Прошлой весной Макрон заявлял о решении начать обсуждения о защите европейских союзников французским ядерным оружием. МИД РФ подчеркивал, что Москва учтет его слова в своем оборонном планировании.