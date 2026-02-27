Венгрия и Словакия создали комиссию по проверке состояния «Дружбы»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о соглашении с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по созданию совместной комиссии для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

Венгрия и Словакия приняли решение организовать совместную комиссию для выяснения технического состояния нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости».

Виктор Орбан объявил об этом после телефонного разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

В своем сообщении Орбан подчеркнул, что они с Фицо достигли договоренности о создании венгерско-словацкой следственной комиссии. Премьер-министр Венгрии заявил: «Призываю Зеленского разрешить венгерским и словацким инспекторам въезд и возобновить работу нефтепровода «Дружба»

Также Орбан указал на необходимость возобновления функционирования нефтепровода на территории Украины.

Ранее Орбан заявил, что слова Владимира Зеленского о поломке нефтепровода «Дружба» не соответствуют действительности.

Словакия обвинила Киев в шантаже, связанном с поставками нефти по этому трубопроводу.

Фицо заявил о прекращении экспорта дизельного топлива Киеву.

Виктор Орбан заявил о готовности блокировать военный кредит Украине в 90 млрд евро, если Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт доступом к энергоносителям.