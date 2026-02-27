Зеленский оценил шансы Украины вернуть потерянные территории

Говорить о возвращении потерянных Украиной территорий очень сложно.

Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«И, честно говоря, говорить о территориях очень сложно. Во-первых, как вернуть всю землю сегодня — это очень трудно. И это повлечет за собой слишком большие потери», — оценил он шансы Киева вернуть территории.

В этом же интервью Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но отметил, что не уступит Донбасс.

Территориальный вопрос остается самым противоречивым в переговорном процессе. Ранее украинское издание «Общественное» сообщило, что Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону и обсудили решение территориального вопроса.