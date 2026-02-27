Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о возможном перерастании приграничной напряженности между Пакистаном и Афганистаном в полномасштабный военный конфликт.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале «открытой конфронтации» с Афганистаном после того, как афганцы объявили о захвате передовых опорных пунктов вдоль границы восточных и юго-восточных провинций.

Полагаю, нынешняя конфронтация между афганским боевикам движения «Талибан» и Пакистаном не перерастет в полноценную войну, так как их силы несоизмеримы. Если обострение продолжится, то Пакистан может нанести серию новых жестких ударов, провести пару операций – и на этом успокоиться. То есть здесь речь идет именно о приграничном конфликте. Углубляться на территорию Афганистана Пакистану не нужно. Мы помним из истории, что все, кто воевал в Афганистане, рано или поздно оттуда выходили. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Военный потенциал Пакистана значительно превышает афганский, подчеркнул эксперт.

«Здесь нужно учитывать, что у Исламабада есть различные современные вооружения и даже ядерное оружие, а у Кабула этого даже близко нет. У талибов нет ничего, чем бы они могли всерьез ударить по Пакистану. Если Пакистан захочет, то он даже особо церемонится с ними не будет. А Афганистан я пока не воспринимаю серьезной державой», - отметил он.

Михайлов допустил, что в дальнейшем Пакистан возведет оборонительную линию в районе границы с Афганистаном.

«Но, повторюсь, полномасштабной войны я здесь не ожидаю. На Ближнем Востоке есть более серьезные очаги, инциденты в которых могут привести к новым боевым действиям в регионе», - заключил политолог.

Российский МИД ранее призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам.