В России оценили вероятность начала новой большой войны на Ближнем Востоке
Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о возможном перерастании приграничной напряженности между Пакистаном и Афганистаном в полномасштабный военный конфликт.
Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале «открытой конфронтации» с Афганистаном после того, как афганцы объявили о захвате передовых опорных пунктов вдоль границы восточных и юго-восточных провинций.
Полагаю, нынешняя конфронтация между афганским боевикам движения «Талибан» и Пакистаном не перерастет в полноценную войну, так как их силы несоизмеримы. Если обострение продолжится, то Пакистан может нанести серию новых жестких ударов, провести пару операций – и на этом успокоиться. То есть здесь речь идет именно о приграничном конфликте. Углубляться на территорию Афганистана Пакистану не нужно. Мы помним из истории, что все, кто воевал в Афганистане, рано или поздно оттуда выходили.Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа
Военный потенциал Пакистана значительно превышает афганский, подчеркнул эксперт.
«Здесь нужно учитывать, что у Исламабада есть различные современные вооружения и даже ядерное оружие, а у Кабула этого даже близко нет. У талибов нет ничего, чем бы они могли всерьез ударить по Пакистану. Если Пакистан захочет, то он даже особо церемонится с ними не будет. А Афганистан я пока не воспринимаю серьезной державой», - отметил он.
Михайлов допустил, что в дальнейшем Пакистан возведет оборонительную линию в районе границы с Афганистаном.
«Но, повторюсь, полномасштабной войны я здесь не ожидаю. На Ближнем Востоке есть более серьезные очаги, инциденты в которых могут привести к новым боевым действиям в регионе», - заключил политолог.
Российский МИД ранее призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам.