Раскрыт интерес Венгрии в блокировке кредита Украине

Венгрия намерена сохранить право вето на санкции ЕС против России до тех пор, пока не получит положительного ответа по своей заявке на оборонный кредит в €16 млрд по линии механизма SAFE. Такую информацию приводит Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По их сведениям, Будапешт добивается ускоренного рассмотрения запроса. Одобрение кредита может укрепить позиции премьера Виктора Орбана внутри страны — особенно на фоне его недавних заявлений о том, что Брюссель действует в связке с Киевом и сознательно создает угрозу энергобезопасности Венгрии, остановив транзит нефти по «Дружбе».

Программа SAFE была запущена Евросоюзом в мае 2025 года в рамках стратегии перевооружения «Готовность-2030». Она предусматривает выделение €150 млрд в виде льготных кредитов государствам-членам на закупку вооружений. Необходимость в таком механизме возникла на фоне опасений, что администрация Дональда Трампа может сократить военное присутствие США в Европе.

26 февраля Виктор Орбан обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором обвинил украинские власти в многолетних попытках втянуть Венгрию в конфликт и вмешательстве во внутренние дела. Он также потребовал восстановить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» и прекратить действия, подрывающие энергетическую безопасность страны.