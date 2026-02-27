СМИ раскрыли тайный клуб, в котором состоит американская элита

Известный актер Клинт Иствуд, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, бывший гендиректор Google Эрик Шмидти и другие известные в США люди могут состоять в тайном Богемском клубе, расположенном в Калифорнии. Об этом пишет New York Post.

© andrei_r/iStock.com

Список из двух тысяч имен, датированный 2023 годом, раздобыл независимый журналист Дэниэл Богуслав. Один из членов Богемского клуба подтвердил газете его достоверность, хотя в самом клубе заявили, что не ведут списка членов из-за строгой секретности.

«Многие в Америке и во всем мире рассматривают Богемский клуб как зловещую организацию в стиле иллюминатов, которая является "кукольным мастером" для всех глобальных событий. <…> Источник сказал, что он в определенной степени понимает, почему это рассматривают таким образом, но поспешил добавить, что там не было заключено никаких деловых сделок», — заявил собеседник NYP.

Отмечается, что посещать клуб также могли экс-ведущий вечернего шоу Конан О’Брайен, судья верховного суда Кларенс Томас. Кроме того, долгое время в клубе состоял и ныне покойный бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.