Обзор иноСМИ: Зеленский объявил о победе Украины, в США назвали способ спасти НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский объявил о победе Украины

Владимир Зеленский заявил, что Украина победила в конфликте с Россией, так как смогла отстоять свой флаг и не оказалась под российским контролем. Его слова приводит украинское издание «Останнiй бастiон».

По мнению Зеленского, стоит гордиться тем, что Украина «защитила свою независимость и свободу».

«Они не изменили наш геополитический курс. Они не изменили страну. Они не заменили наш флаг своим флагом», — заметил он.

«Большая Евразия» вместо «Большой Европы»

Геополитическая ситуация в мире заставила одного из ведущих российских политологов Сергея Караганова, многие годы выступавшего за более тесное сотрудничество России с США, НАТО и Европейским союзом, изменить свое отношение к Западу и предложить мечту о «Большой Евразии» под российским руководством. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

По мнению немецких журналистов, «тонкое политическое чутье» позволяет Караганову улавливать курс, «который в конкретный момент предпочитает российское руководство» и он постепенно пришел к идее «Большой Евразии» от Тихого океана до Атлантики, «где Россия выступает центральным связующим элементом», утверждает издание.

В США назвали способ спасти НАТО

США на фоне краха порядка, основанного на правилах, подъема Китая и разочарования по поводу очевидных издержек от международного лидерства переосмысливают значение Североатлантического альянса. Как в этих условиях действовать Европе, чтобы сохранить НАТО, разбиралась американская газета The Washington Post.

В частности, Европе предлагается взять на себя ответственность за собственную оборону, отказаться от тесного сотрудничества с Китаем в экономических вопросах и усилить экономическую безопасность США через увеличение закупок американского оружия.

«Для достижения результатов потребуются дисциплинированные усилия США по реализации нового стратегического видения, а также готовность европейских союзников соответствовать американским амбициям», — говорится в статье.

В НАТО поднимают истребители для защиты от России

Страны НАТО Польша и Румыния поднимают по тревоге истребители на фоне «массированных ударов» России по украинской территории. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

В Польше заявили, что развертывание самолетов носит превентивный характер и «направлено на обеспечение безопасности», а в Румынии сообщили, что два самолета F-16 были подняты в воздух после обнаружения дрона вблизи воздушного пространства страны.

«Действия Москвы поставили НАТО в трудное положение из-за перспективы распространения российской военной операции на территорию альянса», — утверждает издание.

Квантовые технологии выступят против России в «новой гонке вооружений»

Квантовые технологии США призваны обойти блокировку спутниковых сигналов GPS, используемые для управления военной техникой и транспортными средствами. Об этом со ссылкой руководителя работающей на американское правительство компании квантовых технологий Q-CTRL пишет издание Newsweek.

На фоне обвинений России странами НАТО в том, что она блокирует сигналы глобальной системы спутниковой навигации GPS, квантовые технологии не только предлагают альтернативные способы связи, но и обнаружение целей под землей и выявление магнитных аномалий, что можно использовать в противолодочной борьбе.