Орбан выступил с тревожным предупреждением в адрес Украины

Венгрия готова перекрыть поставки электроэнергии Украине, но сделает это только в крайнем случае. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан на мероприятии в Эстергоме.

По его словам, Словакия и Венгрия закрывают 40% потребностей Украины в импортном электричестве. Однако Орбан отметил, что нельзя лишать света живущих на Украине венгров.

«Мы не стали сразу же использовать этот инструмент, потому что по другую сторону границы находятся венгры. Мы используем и его только в самом конце, если потребуется, а не сейчас, в начале», — сказал Орбан.

Орбан опубликовал открытое письмо с призывом к Зеленскому

Ранее глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против России, если Киев не возобновит прокачку по трубопроводу «Дружба».