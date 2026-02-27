В ФРГ оппозиционные «Зеленые» требуют от кабинета Фридриха Мерца открытого расследования «дела Эпштейна», указывая на риски шантажа чиновников.

Депутаты от экологической партии обратились к правительству канцлера Фридриха Мерца с требованием проверить «немецкий след» в громком скандале, сообщает Politico.

Политики обеспокоены тем, что Берлин игнорирует ситуацию, в то время как Британия и Франция уже инициировали проверки.

«Крайне раздражает, что пока все остальные страны вокруг нас действуют, добиваются разъяснений и принимают меры, правительство Германии до сих пор остается в значительной степени безразличным», – заявили депутаты Ирен Михалич и Константин фон Ноц.

Они подчеркнули необходимость действий ради жертв и безопасности страны.

Инициаторы ссылаются на пример Польши, где власти поручили спецслужбам проверить возможные связи Эпштейна с российской разведкой. «Зеленые» считают, что немецкая контрразведка должна последовать этому примеру для предотвращения риска шантажа чиновников.

В МВД ФРГ отметили, что ведомство изучает материалы, но публично не комментирует действия силовиков. Ранее Deutsche Bank признал ошибкой сотрудничество с Эпштейном, продолжавшееся даже после его первого осуждения, и заявил об усилении внутреннего контроля.

В файлах Эпштейна обнаружили многочисленные упоминания российского миллиардера

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о начале расследования возможных связей Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами.

МИД России обвинил страны Запада в попытках втянуть Москву в скандал вокруг этого дела.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал американское правосудие довести расследование до конца.