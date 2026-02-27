В Германии возмутились заявлением Каллас о России
Европарламентарий и немецкий политик Фабио Де Мази указал на двойные стандарты главы евродипломатии Каи Каллас по отношению к действиям Российской Федерации и Израиля, пишет Berliner Zeitung.
По словам Де Мази, Каллас признает, что международное право применяется избирательно, но она имеет ввиду не себя и не Европейский союз.
Глава евродипломатии осуждает Россию, но хранит молчание по поводу действий Израиля в Газе или угроз Соединенных Штатов в адрес Ирана и Гренландии, поделился своей точкой зрения немецкий политик.
В материале речь идет о том, что Каллас не критикует применение двойных стандартов, так как она защищает порядок, основанный на правилах, как необходимую систему координат.