Европарламентарий и немецкий политик Фабио Де Мази указал на двойные стандарты главы евродипломатии Каи Каллас по отношению к действиям Российской Федерации и Израиля, пишет Berliner Zeitung.

По словам Де Мази, Каллас признает, что международное право применяется избирательно, но она имеет ввиду не себя и не Европейский союз.

Глава евродипломатии осуждает Россию, но хранит молчание по поводу действий Израиля в Газе или угроз Соединенных Штатов в адрес Ирана и Гренландии, поделился своей точкой зрения немецкий политик.

В материале речь идет о том, что Каллас не критикует применение двойных стандартов, так как она защищает порядок, основанный на правилах, как необходимую систему координат.