Орбан обсудит с Фицо ситуацию с блокировкой транзита нефти
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсудит со словацким премьер-министром Робертом Фицо ситуацию с блокировкой Украиной транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
В соцсети X Орбан, говоря о ситуации с трубопроводом, написал: «Сегодня я проведу консультации с премьер-министром Словакии Робертом Фицо».
27 января Будапешт вместе с Братиславой лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Киева.
В понедельник Венгрия из-за ситуации с нефтепроводом заблокировала очередной пакет санкций против РФ и кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро Киеву. Братислава объявила о прекращении аварийных поставок на Украину электроэнергии.
МИД Венгрии заявлял, что Киев по надуманным политическим причинам перекрыл транзит, поскольку техоснований для этого нет.