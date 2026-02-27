Орбан обсудит с Фицо ситуацию с блокировкой транзита нефти

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсудит со словацким премьер-министром Робертом Фицо ситуацию с блокировкой Украиной транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

© mk.ru

В соцсети X Орбан, говоря о ситуации с трубопроводом, написал: «Сегодня я проведу консультации с премьер-министром Словакии Робертом Фицо».

27 января Будапешт вместе с Братиславой лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Киева.

В понедельник Венгрия из-за ситуации с нефтепроводом заблокировала очередной пакет санкций против РФ и кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро Киеву. Братислава объявила о прекращении аварийных поставок на Украину электроэнергии.

МИД Венгрии заявлял, что Киев по надуманным политическим причинам перекрыл транзит, поскольку техоснований для этого нет.