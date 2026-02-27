Трампа уличили в отсутствии доказательств создания Ираном мощных ракет

Слова президента США Дональда Трампа о разработке Ираном ракет, способных поражать цели на территории Европы и США, не подкреплены какими-либо данными американской разведки. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, утверждения главы Белого дома о разработке Ираном ракет, которыми можно ударить по Штатам, не подтверждаются разведывательными данными США и кажутся преувеличенными.

Накануне Трамп во время обращения к конгрессу заявил, что Иран якобы все еще не отказался от планов по созданию ядерного оружия и разрабатывает оружие, способное поражать цели на территории Европы и США. Политик отметил, что его администрация продолжит работать с Ираном, чтобы не допустить разработки ядерного оружия, но при необходимости прибегнет к силе.

После этого официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что обвинения властей США о разработке Тегераном новых баллистических ракет являются ложными. Дипломат также назвал «большой ложью» данные о количестве жертв во время январских протестов в Иране.