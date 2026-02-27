Зеленский сделал неожиданное признание об отцовстве

Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что он не стал лучшим отцом для своих детей.

Об этом он заявил в беседе с телеканалом Sky News.

«Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, поскольку у меня нет времени на своих детей», — поделился он.

По словам Зеленского, военный конфликт на Украине негативно сказался и на его личной жизни.

Зеленский не вошел в тройку лидеров доверия украинцев

Ранее стало известно, что менее 50 процентов граждан Украины доверяют действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. Сообщается, что первое место в рейтинге доверия украинцев занимает посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Второе и третье место занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).