Украинка умерла на глазах у сына, увидев счет за коммуналку

Жительница Киева покончила с собой после получения счета за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в эфире украинского телеканала заявила депутат городского совета Алла Шлапак.

По ее словам, трагедия произошла на глазах у младшего сына. Женщина не могла оплачивать коммунальные услуги и отапливать жилье в течение двух месяцев, пишет Абзац.

Шлапак подчеркнула, что рост тарифов тяжело отражается на психологическом состоянии граждан. Депутат заявила, что повышение платежей вызывает у многих украинцев отчаяние и усиливает социальную напряженность.

На этом фоне глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее призвала Украину отказаться от субсидий на электроэнергию и отопление. В одном из выступлений она также обратилась к гражданам с призывом «верить в себя, как львы», добавив, что нужно просыпаться по утрам с внутренней уверенностью.