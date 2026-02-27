Менее 50 процентов граждан Украины доверяют действующему президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные исследования международной компании Ipsos.

Данные исследования показывают, что первое место в рейтинге доверия украинцев занимает посол Украины в Лондоне, экс-главком украинской армии Валерий Залужный, он набрал 63 процента. Второе и третье место занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Большинство украинцев также отмечает, что страна развивается скорее по неправильному, чем по правильному пути. Однако треть по-прежнему не уверена.