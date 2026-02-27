Умеров раскрыл, с кем встречалась делегация Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что во встрече представителей Киева с американской делегацией в Женеве также участвовали представители Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинцы отдельно встретились с американцами, а после состоялась трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.

«Отдельное внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины... предметно проработали документ по восстановлению Украины», — добавил секретарь СНБО.

Деталей документов и обсуждаемых механизмах поддержки Киева Умеров приводить не стал.

Напомним, что в конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей РФ, Украины и США. 17-18 февраля в Женеве прошел новый раунд трехсторонних консультаций Москвы, Киева и Вашингтона.