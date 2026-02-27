Уиткофф назвал условие для заключения соглашения по Украине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что соглашение об урегулировании конфликта не будет заключено, пока Украина не поверит, что сможет жить в мире.

Его слова приводит газета The New York Post.

«Никакой сделки не будет, пока Украина и ее народ не поверят, что смогут жить в мире, если будет найдено дипломатическое решение. Это должен быть конечный результат - реальность мира», — сказал Уиткофф.

По его словам, для этого потребуются «жесткие протоколы безопасности» со стороны США и Европы. Работа над этим ведется, заверил представитель Дональда Трампа.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

26 февраля агентство Bloomberg сообщило, что следующий раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины может состояться 4–5 марта. При этом в администрации президента России не подтвердили информацию журналистов о новой дате встречи.