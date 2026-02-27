Письмо Орбана может лишить Зеленского поддержки США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Владимиру Зеленскому открытое письмо, после чего во Франции заговорили о возможной реакции США. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала заявил, что ситуация может повлиять на позицию президента США Дональда Трампа.

По словам Филиппо, Будапешт демонстрирует уверенность в своей способности противостоять Киеву и рассчитывает на поддержку со стороны Трампа. Он предположил, что американский лидер может занять более жесткую позицию в отношении украинских властей.

Филиппо также отметил, что Орбан остается одним из главных противников ускоренного вступления Украины в Евросоюз. По его оценке, именно это вызывает напряжение в отношениях Будапешта и Киева.

Зеленский заявил, на каком условии встретится с Путиным

Ранее Орбан в открытом письме обвинил Зеленского в проведении антивенгерской политики и вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Венгерский премьер призвал возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

18 февраля Венгрия остановила поставки дизельного топлива на Украину. 20 февраля Будапешт заблокировал предоставление Киеву кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро до восстановления прокачки нефти из России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение принято в ответ на действия Киева, которые в Будапеште расценивают как попытку давления в энергетической сфере.