Публикации западных СМИ о том, что участники украинской делегации на мирных переговорах — руководитель офиса президента Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия — якобы готовы пойти на уступки по территориальному вопросу, представляют собой лишь спекуляции. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я думаю, что все это спекуляции и не более того. Весь киевский режим является марионеточным режимом», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Информацию передает ТАСС.

Ранее издание The Economist сообщало, что Кирилл Буданов якобы выступает за скорейшее заключение мирного соглашения с Россией. Как говорится в материале, он также опасается закрытия «окна возможностей» для договоренностей, особенно в контексте трехсторонних переговоров с участием США.

Помимо этого, президент РФ Владимир Путин уже называл условия урегулирования конфликта: вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена санкций в отношении Москвы и установка внеблокового и безъядерного статуса Украины. В свою очередь, в Киеве отвергают все компромиссы, особенно по вопросу о Донбассе.

