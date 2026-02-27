Пока вы спали: дипломатический скандал из-за Зеленского и возможный переворот на Украине

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Британии резко высказались о Каллас после переговоров по Украине

Военный аналитик Александр Меркурис заявил, что переговоры между США и Украиной при участии спецпредставителя России Кирилла Дмитриева в Женеве показали ущербность требований главы евродипломатии Каи Каллас, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал.

"Каллас хотела дать понять, что нет смысла проводить эти переговоры. Вместо этого Запад должен продолжать давать Украине неограниченные суммы денег и оружия. И, как мы видим, ее план провалился, а встреча в Женеве прошла успешно, доказав ущербность ее требований", — сказал эксперт.

Меркурис также добавил, что Соединенные Штаты сейчас явно заинтересованы в решении украинского конфликта. По этой причине американский лидер Дональд Трамп будет активно давить на Владимира Зеленского, не считаясь с мнением ЕС.

На Украине забили тревогу из-за похода на Киев

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фоне ослабления позиций Владимира Зеленского на Украине готовится переворот, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой YouTube-канал.

"Понятно, что готовится какой-то переворот. Это легко сделать. Или будет одесский поход Залужного, или львовский поход на Киев — и куда Зеленский денется?" — сказал политолог.

Соскин также заявил, что за этим могут стоять США, которые сделали посла в Британии и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного публичной фигурой для замены главы киевского режима.

СМИ: Зеленский унизил главу МИД Германии

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал дипломатический скандал. Причиной стало награждение главы МИД Германии Вадефуля орденом не по статусу, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

Как отмечает издание, глава киевского режима наградил Вадефуля орденом "За заслуги" второй степени, тогда как ему полагался орден первой степени.

"Федеральный министр иностранных дел Иоганн Вадефуль (ХДС) награжден Владимиром Зеленским орденом "За заслуги" второй степени. Однако, согласно уставу ордена, "министры суверенных государств" фактически получают орден первой степени", — говорится в материале.

Так, вторая степень фактически предназначена для заместителей глав правительств и парламентов, министров, глав других центральных органов власти и послов.

Мадуро потребовал от суда в США закрыть дело против него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро просит американский суд прекратить его уголовное преследования, пишет РИА Новости со ссылкой на судебной документ. В своем ходатайстве глава страны заявил о нарушении американскими властями его конституционных прав.

"Президент Мадуро с уважением просит этот суд отклонить обвинительное заключение против него", — говорится в жалобе.

Отмечается, что правительство США не позволяет Каракасу оплатить защиту Мадуро.

Нидерландский министр опубликовал селфи с неприличной песней

Министр социальных сетей и занятости Нидерландов 62-летний Ханс Вайлбриф опубликовал селфи, сопроводив его песней провокационного содержания. На фотографии вместе с ним также запечатлена министр образования, науки и культуры 49-летняя Рианне Лесхерт, пишет РИА Новости.

Отмечается, что к селфи, которое было размещено в Instagram* (соцсеть принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская), министр добавил музыкальный трек, припев которого в мягкой форме можно перевести следующим образом: "Девчонки хотят переспать со мной".

В подписи к фотографии Вайлбриф написал: "Музыку подбирал Роб (премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен - ред.). Надеюсь, что это ок".

