Азаров рассказал, ждать ли продвижения в рамках нового раунда переговоров по Украине

Ждать каких-то заметных прорывов в предстоящем раунде переговоров по Украине не стоит. Однако продвижение должно быть, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

“Я не жду особенных каких-то прорывов, потому что состав делегации не позволяет думать о том, что там будут решены кардинальные вопросы, вопросы территориальные. Ну какое-то продвижение, на мой взгляд, должно быть”, - сказал Азаров в беседе с ТАСС.

Ранее украинская сторона сообщал, что следующий раунд переговоров в Женеве может состояться уже в конце недели.

До этого стороны провели еще три раунда переговоров. Два из них прошли в Абу-Даби в конце января – начале февраля, а третий состоялся в Женеве 17-18 февраля.