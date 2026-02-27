Стало известно о беспокойстве Зеленского из-за речи Трампа

Президент США Дональд Трамп практически не упоминал Украину во время выступления в Конгрессе, что встревожило украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что американский президент в своей речи уделил Украине «десять или двадцать секунд». По словам журналиста, это заставило Зеленского и европейцев «знатно поволноваться».

Ранее издание Axios сообщило, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским заявил о желании закончить украинский конфликт через месяц. По данным портала, Зеленский выразил надежду на завершение боевых действий в этом году, а Трамп в ответ отметил, что «война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц».