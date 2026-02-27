На Украине раскрыли, из-за чего ситуация для ВСУ ухудшится этой весной

ВСУ оказались в тяжелом положении из-за весенних паводков. Большая вода значительно ухудшает условия на передовой, пишет украинское издание «Страна.ua».

“На Украине из-за потепления уже стартовал сезон большой воды. Большая вода ухудшает и условия на передовой. В соцсетях уже есть масса видео с подтопленных блиндажей, где военным приходится жить в буквальном смысле “по пояс в воде”, - говорится в публикации портала.

В материале также подчеркивается, что весеннее половодье может негативно повлиять на ситуацию по всей линии фронта.

Более того, с наступлением весны паводки могут накрыть чуть ли не всю Украину, став стихийным бедствием для городской инфраструктуры и целых областей.