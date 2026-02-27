Раскрыто, как Трамп хочет сделать Кубу зависимой от США

Американский лидер Дональд Трамп хочет сделать Кубу зависимой от поставок нефти и топлива из США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.

“Шаг администрации Трампа по упрощению поставок топлива для частного сектора Кубы является частью плана сделать остров более зависимым от США в поставках, увеличивая влияние Вашингтона для проведения политических и экономических изменений”, - говорится в сообщении агентства.

Трамп рассчитывает, что ему удастся принудить правительство Острова свободы принимать топливо на условиях США. Таким способом Вашингтон ослабит контроль Гаваны над внутренними процессами в стране.

Трамп заявил о прекращении поставок нефти на Кубу

В конце января Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Позднее министерство финансов США заявило, что разрешит перепродажу венесуэльской нефти на Кубу при условии, что она будет использовать только в коммерческих и гуманитарных целях.

Ранее стало известно, что Трамп требует от Великобритании разрешить использовать ее базу для ударов по Ирану.