Зеленского предупредили о подготовке переворота на Украине

На Украине готовится переворот для свержение президента Владимира Зеленского на фоне ослабления его позиций. О ситуации в стране высказался бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Понятно, что готовится какой-то переворот. Это легко сделать. Или будет одесский поход [экс-главкома ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия] Залужного, или львовский поход на Киев — и куда Зеленский денется?» — отметил он.

Соскин допустил, что к перевороту могут быть причастны США, которые сделали Залужного публичной фигурой для замены украинского лидера. Он предположил, что бывший главнокомандующий может «начать наступление» с двух городов: Одессы, где сложилась «очень плохая ситуация» для Зеленского, и со Львова.

Как подчеркивает эксперт, нынешняя политика главы государства в отношении украинцев, насильственная мобилизация и закрытые границы могут привести к гражданской войне.

Ранее Залужный рассказал «о глубоком расколе» во взаимоотношениях с Зеленским. Он также раскритиковал стратегию украинских войск. По его мнению, она опирается на нереалистичные представления о численности армии и недостаточном внедрении новых технологий.