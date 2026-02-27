Выяснилось, почему Трамп может объявить в США режим чрезвычайного положения

Американский президент Дональд Трамп может подписать указ о чрезвычайном положении на выборах ради особых полномочий по контролю за голосованием. Так считает группа активистов, называющих себя сторонниками лидера США, пишет газета Washington Post.

“Протрамповские активисты, которые утверждают, что координируют свои действия с Белым домом, распространяют 17-страничный проект указа, в котором утверждается, что Китай вмешивался в выборы 2020 года, как основание для объявления национального ЧП, которое откроет президенту чрезвычайные полномочия по управлению голосованием”, - говорится в публикации.

Так, адвокат из Флориды Питер Тиктин, который поддерживает принятие указа, считает, что объявление режима ЧП даст Трампу полномочия запретить голосование по почте и использование машин для голосования, рассматривая их как каналы иностранного вмешательства.

К слову, Трамп 13 февраля заявил, что если законопроект SAVE Act, предусматривающий обязательную идентификацию избирателей и ограничения на голосование почте, не будет принят конгрессом, он готов действовать единолично, подписав указ для внесения этих изменений на промежуточных выборах в ноябре этого года.