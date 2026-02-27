$77.1291.03

Выяснилось, почему Трамп может объявить в США режим чрезвычайного положения

Московский Комсомолец

Американский президент Дональд Трамп может подписать указ о чрезвычайном положении на выборах ради особых полномочий по контролю за голосованием. Так считает группа активистов, называющих себя сторонниками лидера США, пишет газета Washington Post.

© Global Look Press
“Протрамповские активисты, которые утверждают, что координируют свои действия с Белым домом, распространяют 17-страничный проект указа, в котором утверждается, что Китай вмешивался в выборы 2020 года, как основание для объявления национального ЧП, которое откроет президенту чрезвычайные полномочия по управлению голосованием”, - говорится в публикации.

Так, адвокат из Флориды Питер Тиктин, который поддерживает принятие указа, считает, что объявление режима ЧП даст Трампу полномочия запретить голосование по почте и использование машин для голосования, рассматривая их как каналы иностранного вмешательства.

К слову, Трамп 13 февраля заявил, что если законопроект SAVE Act, предусматривающий обязательную идентификацию избирателей и ограничения на голосование почте, не будет принят конгрессом, он готов действовать единолично, подписав указ для внесения этих изменений на промежуточных выборах в ноябре этого года.