Нидерландский министр опубликовал провокационный пост
Новый министр социальных сетей и занятости Нидерландов Ханс Вайлбриф опубликовал селфи с провокационной песней. Снимок размещен в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На фото Вайлбриф запечатлен с министром образования, науки и культуры Рианне Лесхерт. К нему министр прикрепил трек нидерландского рэпера, известного под псевдонимом Milolaathetlukken, в припеве которого звучит фраза «Девчонки хотят переспать со мной».
«Музыку подбирал Роб (премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен — прим. "Ленты.ру"). Надеюсь, что это ок», — подписал он снимок.
