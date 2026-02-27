В Венгрии вновь пригрозили Украине

Министерство иностранных дел Украины второй раз за день вызвало временного поверенного в делах Венгрии, но не назвало дату запуска нефтепровода «Дружба». Без этого Будапешт продолжить блокировать важные для Киева решения Европейского союза (ЕС). Такую угрозу в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) озвучил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Они были возмущены тем, что мы обнародовали результаты первого вызова, то есть то, что украинцы признали, что не возобновляют поставки нефти в Венгрию исключительно по политическим причинам», — заявил он.

Как указал Сийярто, украинский МИД не дал никаких объяснений и не назвал дату возобновления транзита нефти из России.

На Западе предупредили о последствии ссоры Зеленского с двумя странами

«Мы не позволим им насмехаться над нами, мы не позволим им шантажировать нас. Пока не возобновится транспортировка нефти в Венгрию, Венгрия будет блокировать важные для Украины решения в Брюсселе», — сообщил он.

Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о том, что ремонт и восстановление работы нефтепровода «Дружба» не будут быстрым процессом. По его словам, в Венгрии пришли к выводу, что объективных оснований для остановки нефтепровода нет, а масштаб повреждений не препятствует его работе.

