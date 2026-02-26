В Иране оценили третий раунд переговоров с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи оценил третий раунд переговоров с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское телевидение.

По словам Аракчи, третий раунд переговоров между Ираном и США стал одним из самых длинных и серьезных. При этом он признал, что в итоге стороны достигли прогресса.

«Это были одни из самых серьезных и самых длинных переговоров. В эти несколько длинных часов мы достигли хорошего прогресса», — заявил он.

Переговоры между сторонами прошли в Женеве. Без учета пауз, в общей сложности они продлились около пяти часов.

США и Иран возобновили переговоры по иранскому ядерному досье

