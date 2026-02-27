В переписке Джеффри Эпштейна всплывает имя 20-летней модели Русланы Коршуновой, известной как "Русская Рапунцель", и ставятся под сомнение обстоятельства ее кончины. Финансист, имеющий за плечами криминальное прошлое, полагал, что к трагедии причастны люди из близкого окружения девушки, в частности, ее возлюбленные.

Эти сведения стали достоянием общественности благодаря анализу документов, проведенному РИА Новости. Руслана Коршунова, чья карьера достигла пика в 2008 году, участвуя в кампаниях известных брендов, получила свое прозвище благодаря длинным волосам.

Смерть модели произошла 28 июня 2008 года. Ее нашли у окна квартиры на Манхэттене за несколько дней до 21-летия. Правоохранители не обнаружили предсмертной записки или следов присутствия посторонних, а токсикологическая экспертиза не выявила в организме запрещенных веществ или алкоголя. Официальная версия – самоубийство, однако близкие модели до сих пор сомневаются в ее правдивости.

В материалах переписки имя Коршуновой впервые появляется в декабре 2009 года. Коллега Эпштейна, Рамси Элкхоли, предложил финансисту встретиться с несколькими моделями, среди которых была девушка по имени Регина. Элкхоли в своем письме упомянул, что ее парень ранее состоял в отношениях с Русланой Коршуновой и оказывал активную поддержку ее семье после кончины: "Он всегда был рядом, помогал с полицией, утешал мать".

Позже, в послании от 1 января 2011 года, Элкхоли описывает того же молодого человека в негативном свете. Он сообщает, что тот подверг Регину насилию и угрожал сообщить о ее наркозависимости в полицию. Эпштейн в ответ задался вопросом, не является ли этот молодой человек тем же, кто напал на Руслану Коршунову. Элкхоли подтвердил его предположение.

"Это тот же парень, который избил Руслану?" - уточнил Эпштейн. "Да, это он", - последовал ответ.

10 января 2011 года Элкхоли прекратил деловые контакты с Региной, опасаясь, что ее судьба может повторить трагический сценарий Коршуновой. В переписке 2010 года сам Эпштейн высказывал мнение, что к гибели Русланы привели главным образом ее отношения с бойфрендами.

Эти фрагменты переписки вновь акцентируют внимание на неясных обстоятельствах смерти модели и возможном влиянии ее окружения на произошедшее.