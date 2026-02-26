США сделали предупреждение Украине за удар по нефтяному объекту в России

Вашингтон предостерег Киев от нанесения ущерба экономическим интересам США в России. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Издание отметило, что посол Украины в США Ольга Стефанишина получила демарш от Госдепартамента после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтяной объект в Черном море в конце 2025 года. При этом она утверждает, что предупреждение США не касалось ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре. Госдеп не ответил на запрос FT, говорится в статье.

Ранее Стефанишина сообщила, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на часть американских инвестиций, которые осуществляются через Казахстан. По словам дипломата, американские власти рекомендовали Украине «воздерживаться от нападок на американские интересы».