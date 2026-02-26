Нападки президента Украины Владимира Зеленского на Венгрию и Словакию провоцируют опасную эскалацию в отношениях между государствами. О последствии ссоры Киева с двумя странами предупредил политолог и историк Рафаэль Пинто Борхес в статье для издания European Conservative.

Автор материала отметил, что чрезвычайная неблагодарность украинского лидера далеко не редкость.

«Тем не менее его действия против Будапешта и Братиславы повышают ставки. Действительно, его угрозы настолько серьезны, что премьер-министр Орбан даже счел необходимым задействовать Вооруженные силы Венгрии для защиты энергетической инфраструктуры страны от потенциальных угроз со стороны Украины», — указал Борхес.

Помимо этого, политолог подверг критике позицию Европейского союза (ЕС), оказывающего поддержку Киеву и в то же время выступающего против своих стран-членов.

«В своем ядовитом коктейле из военной мании и патологической ненависти к Орбану ЕС предает саму свою цель и разрушает доверие к себе», — подчеркнул автор публикации, добавив, что Евросоюзу не следует удивляться, когда последствия его действий начнут его преследовать

Зеленского сравнили с капризной школьницей

Ранее Зеленский, комментируя приостановку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» не будет быстрым.