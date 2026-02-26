Во Франции потребовали заблокировать сайты 35 российских СМИ

Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (ARCOM) потребовало от провайдеров заблокировать сайты 35 российских СМИ, находящихся под санкциями Евросоюза.

© Global look

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

«ARCOM только что потребовал от интернет-провайдеров, поставщиков систем разрешения доменных имён и поисковых систем приступить к блокировке и удалению из результатов поиска 35 официальных сайтов российских СМИ, находящихся под санкциями», — сказано в заявлении.

Кроме того, регулятор потребовал поисковые системы исключить из результатов поиска страницы четырёх стриминговых платформ, предоставляющих доступ к российским телеканалам и радиостанциям, находящимся под санкциями.

«Компания ARCOM использует все доступные средства, чтобы остановить трансляцию во Франции российских СМИ, находящихся под европейскими санкциями, а также повторную публикацию их контента на онлайн-платформах, доступных во Франции», — говорится в заявлении.

В декабре 2025 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии принял решение ограничить доступ ещё к десяти российским интернет-ресурсам.