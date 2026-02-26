Во Франции потребовали заблокировать сайты 35 российских СМИ
Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (ARCOM) потребовало от провайдеров заблокировать сайты 35 российских СМИ, находящихся под санкциями Евросоюза.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
«ARCOM только что потребовал от интернет-провайдеров, поставщиков систем разрешения доменных имён и поисковых систем приступить к блокировке и удалению из результатов поиска 35 официальных сайтов российских СМИ, находящихся под санкциями», — сказано в заявлении.
Кроме того, регулятор потребовал поисковые системы исключить из результатов поиска страницы четырёх стриминговых платформ, предоставляющих доступ к российским телеканалам и радиостанциям, находящимся под санкциями.
В декабре 2025 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии принял решение ограничить доступ ещё к десяти российским интернет-ресурсам.