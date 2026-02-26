Уиткоффа и Кушнера разочаровали итоги утренних переговоров с Ираном

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер были разочарованы тем, что услышали от иранской делегации на утренней встрече в Женеве.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

«По словам источника, знакомого с ситуацией, представители Белого дома Кушнер и Уиткофф были разочарованы тем, что услышали от иранцев на утренней встрече», — написал он.

По словам Равида, вечерняя встреча США и Ирана ещё продолжается.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отмечал, что на переговорах Тегеран и Вашингтон выдвинули «важные предложения» по санкциям и ядерному вопросу.