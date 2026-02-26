Уиткоффа и Кушнера разочаровали итоги утренних переговоров с Ираном

Axios: Уиткофф и Кушнер разочарованы итогами утренних переговоров с Ираном
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер были разочарованы тем, что услышали от иранской делегации на утренней встрече в Женеве.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.
По словам Равида, вечерняя встреча США и Ирана ещё продолжается.
Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отмечал, что на переговорах Тегеран и Вашингтон выдвинули «важные предложения» по санкциям и ядерному вопросу.