В Финляндии рассказали о помощи российских ледоколов судам в Финском заливе

Российские ледоколы активно помогают грузовым судам, которые застряли во льдах Финского залива.

Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в агентстве транспортной инфраструктуры Финляндии.

— В соответствии с обычной зимней практикой судоходства судам также оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами, — добавили в сообщении.

Там же отметили, что по запросу финской стороны ледокол из России также может помочь грузовому судну в территориальных водах Финляндии.

16 февраля еще один ледокол застрял в арктических льдах, из-за чего не смог продолжить движение. Судно отправили в полярный район для помощи газовозу.

До этого два судна с экипажем также застряли во льдах на реке Лене в Булунском районе Якутии. Инцидент произошел из-за резкого похолодания. На вынужденную стоянку встали корабли «Залив» и «Быков мыс».

