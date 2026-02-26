В Финляндии рассказали о помощи российских ледоколов судам в Финском заливе

Ледоколы России пришли на помощь судам, застрявшим во льдах Финского залива
Российские ледоколы активно помогают грузовым судам, которые застряли во льдах Финского залива.
Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в агентстве транспортной инфраструктуры Финляндии.
— В соответствии с обычной зимней практикой судоходства судам также оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами, — добавили в сообщении.
Там же отметили, что по запросу финской стороны ледокол из России также может помочь грузовому судну в территориальных водах Финляндии.
16 февраля еще один ледокол застрял в арктических льдах, из-за чего не смог продолжить движение. Судно отправили в полярный район для помощи газовозу.
До этого два судна с экипажем также застряли во льдах на реке Лене в Булунском районе Якутии. Инцидент произошел из-за резкого похолодания. На вынужденную стоянку встали корабли «Залив» и «Быков мыс».
Yle сообщил о подготовке проекта ОЭЗ на границе Финляндии и России
18 октября танкер, который шел из порта в Приморске под флагом Камеруна, подал сигнал бедствия у берегов Йемена. Инцидент произошел в 110 километрах от города Ахвар. Экипаж судна запросил помощь.