Суд в ФРГ запретил называть АдГ правоэкстремистской организацией

Суд в ФРГ запретил называть партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией.

© Global look

Об этом пишет Der Spiegel.

«Федеральное ведомство по защите Конституции (BfV) в настоящее время не имеет права классифицировать и рассматривать «Альтернативу для Германии» как подтверждённую правоэкстремистскую организацию», — говорится в материале.

Административный суд в Кёльне принял решение после рассмотрения жалобы со стороны АдГ. Отмечается, что основные судебные разбирательства пока не завершены.

2 мая 2025 года контрразведка ФРГ провела переоценку АдГ на федеральном уровне и признала всю партию «правоэкстремистской».

Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель отметили, что признание партии правоэкстремистской стало ударом по демократическому институту Германии.