Вашингтон все больше разочаровывается в действиях Киева, который своими атаками наносит ущерб американским экономическим интересам.

Как пишет InfoBRICS, терпение Белого дома по отношению к Украине может окончательно иссякнуть из-за продолжающихся ударов по объектам, затрагивающим активы США.

«Терпение Белого дома по отношению к Украине, возможно, подходит к концу раз и навсегда. Украина уже получала предупреждения о необходимости прекратить эти атаки", - указано в публикации.

Автор статьи пишет: "Если в ближайшем будущем произойдут новые подобные террористические операции, вполне вероятно, что США займут еще более жесткую позицию по отношению к Украине". Указаны варианты, какие Вашингтон сможет применить к Киеву: "В конечном итоге прекратив любую форму двусторонней торговли военной техникой или даже введя санкции против режима».

Напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном нарастает на фоне недавних событий. Накануне посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что администрация президента Дональда Трампа предупредила украинское правительство: удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце прошлого года негативно отразились на американских инвестициях в Казахстане. Речь идет об атаке, которая имела прямые экономические последствия для США и их партнеров.

В конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В результате этой атаки существенно сократился экспорт казахстанской нефти, что напрямую затронуло интересы американских компаний, участвующих в добыче и транспортировке углеводородов в регионе. По сути, Киев своими действиями нанес удар по экономическим позициям США в Центральной Азии.