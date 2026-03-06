Куда пропало тело первого замороженного после смерти человека

Нельзя обратить смерть вспять. Или все-таки можно? Во второй половине XX века появилась радикальная идея о заморозке человека после его кончины. И если сначала крионика существовала исключительно в теоретической плоскости, то в конце 60-х годов перешла в практическую. «‎Рамблер» расскажет о первом в истории человеке, который согласился на заморозку своего тела после смерти.

Кем был Джеймс Бедфорд?

Джеймс Хайрам Бедфорд родился 20 апреля 1893 года и был профессором психологии в Калифорнийском университете, специализируясь на профессиональной ориентации и консультировании. Он был известен как преподаватель и автор нескольких книг, но широкую известность ему принесла не академическая деятельность, а его участие в зарождающемся движении криоников.

К середине 1960-х годов Бедфорду диагностировали рак почки, который метастазировал в легкие — состояние, не поддававшееся эффективному лечению тогдашней медициной. Именно в этот период он познакомился с идеями, изложенными американским физиком Робертом Эттингером в книге «Перспективы бессмертия» (1964), где ученый предложил концепцию сохранения людей в глубокому холоде с надеждой на их возможную реанимацию в будущем.

Эттингер выдвинул мысль, что биологические процессы — это форма информационной системы, и если структуру мозга можно защитить от разрушения, то потенциально можно сохранить носитель личности до тех пор, пока технологии не смогут восстановить организм. Эта идея быстро развернула широкую дискуссию в научных кругих, поскольку затрагивала не только прикладную биологию, но и философские, этические вопросы о природе сознания, личности и границах медицины.

Как проходила заморозка?

Бедфорд воспринял концепцию крионики как практическую возможность. Он оформил юридические документы, в которых дал согласие на экспериментальную процедуру сразу после констатации смерти, и выделил средства на ее проведение.

12 января 1967 года, спустя несколько часов после засвидетельствованной смерти, началась процедура криоконсервации Бедфорда — фактически первая попытка сохранить тело человека при экстремально низких температурах с надеждой на будущее восстановление.

Следует учитывать, что технологии тех лет были примитивнее современных. Методов витрификации, которые сейчас применяются для предотвращения образования ледяных кристаллов в тканях, тогда еще не существовало. Вместо них использовались доступные криопротектанты и относительное охлаждение.

Что такое время на самом деле

Сначала тело Бедфорда охлаждали с помощью сухого льда, затем вводили криопротекторный раствор (обычно диметилсульфоксид, который частично заменял воду в кровеносной системе и имел цель уменьшить повреждения при замораживании). После этого тело помещали в металлический контейнер и транспортировали к месту хранения. Через несколько дней его поместили в резервуар с жидким азотом — стандартную сегодня среду хранения при примерно –196 °C.

С точки зрения современной криобиологии такой подход имел множество ограничений: неполное распределение криопротектанта, образование льда внутри клеток и значительные структурные повреждения тканей. Тем не менее именно этот опыт стал первым реальным воплощением идеи крионики на человеке.

Что произошло с телом Бедфорда после заморозки?

На протяжении последующих десятилетий тело Бедфорда несколько раз перемещалось между организациями, занимавшимися криосохранением. Это отражало раннюю стадию развития индустрии, где отсутствовали стабильные стандарты хранения и инфраструктуры. В итоге в 1973 году его тело было передано семье, а затем — организации Alcor Life Extension Foundation, где оно и хранится по сей день.

В 1991 году при переносе тела в современный криостат специалисты провели внешнюю инспекцию, отметив, что хотя ткани имеют характерные признаки замораживания, внешняя температура тела оставалась стабильно низкой и не замечено «оттаивания». Это стало одним из немногих моментов документирования состояния Бедфорда спустя десятилетия хранения.

Главная научная проблема крионики

С момента крионирования Бедфорда прошло более полувека, и технологии хранения и защиты тканей действительно продвинулись: современные протоколы включают витрификацию, более эффективные криопротектанты и улучшенные методы перфузии. Однако самое главное препятствие остается нерешенным: наука пока не располагает методами восстановления целого организма после глубокой криоконсервации. Проблемы включают не только размораживание тканей без повреждений, но и восстановление функций клеток, сосудистых систем и нейронной сети мозга — основного носителя памяти и личности.

В научном сообществе крионика воспринимается с большим скепсисом. Ее часто называют псевдонаукой, поскольку на текущем уровне технологий реанимация после криосохранения считается невозможной. Более того, на сегодняшний день нет даже опубликованных подтвержденных исследований или расчетов о том, что она станет возможной в будущем.

