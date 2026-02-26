Депортированных из США людей заставили 13 часов сидеть в самолете

Рейс иммиграционной и таможенной службы США (ICE) с 100 задержанными людьми на борту застрял в аэропорту на сутки. Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 23 февраля. Boeing 767 авиакомпании Omni Air International вылетел из аэропорта и приземлился в Бостоне для дозаправки перед международными перелетами. При этом сотрудники воздушной гавани получили предупреждение о спецрейсе только за 15 минут до его прибытия. В это время в муниципалитете шла снежная буря, которая задержала отправление на 24 часа. Уточняется, что непогода не помешала американцам провести акцию протеста на аэродроме.

В итоге депортируемых пассажиров заставили сидеть на борту самолета — они провели в салоне 13 часов, затем их транспортировали в терминал. Лайнер, выполняющий поручение ICE, отбыл лишь в 8 часов утра 24 февраля. Сперва он направился в Болгарию, а после сел в Катаре.

Ранее многодетную семью из России четыре месяца держали под стражей в США. Отмечается, что супруги Никита и Оксана, а также трое детей Кирилл, Камилла и Константин находились в иммиграционном центре Диллей с октября 2025 года. Произошедшее они описали как суровое испытание, которое вызвало у детей тревогу, тошноту и страх.