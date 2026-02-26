Бывший дипломат из Великобритании Ян Прауд обвинил министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в получении выгоды из конфликта на Украине. Об этом Прауд написал в социальной сети X.

По словам Прауда, Сикорский не хочет завершения конфликта на Украине, потому что министр извлекает из него личную выгоду. Кроме того, британский дипломат также обвинил Сикорского в русофобии и наплевательском отношении к Украине.

«Правда в том, что у Польши закончатся субсидии, когда Украина вступит в Евросоюз. Вот почему он не хочет окончания войны. Ему наплевать на Украину, им движет лишь яростная ненависть к России и откровенная внутриполитическая борьба» — написал он.

Ранее Сикорский возложил ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток» на Украину.