Экс-депутат Рады объяснил, почему переговоры по Украине зашли в тупик

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев выразил мнение, что в тупик переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли из-за вопроса территорий Донбасса. Об этом пишет NEWS.ru.

Украинским властям, которые изначально могли не быть заинтересованы в мирном диалоге, выгодна нынешняя ситуация, предположил политик.

По его словам, переговоры зашли в тупик, так как Киев не хочет уступать Донбасс, а Москва тоже не пойдет на уступки.

Собеседник издания также отметил, что не может сказать, поменяется ли что-нибудь после разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

На Украине раскрыли подробности разговора Зеленского и Трампа

Ранее украинское издание «Общественное» написало, что во время получасового разговора в среду Трамп и Зеленский обсуждали, как решить территориальный вопрос.