Южная Корея законодательно расширяет понятие шпионажа

В Национальном собрании (парламенте) Республики Корея на финишную прямую вышло принятие поправок к Уголовному кодексу, расширяющих применение статьи о шпионаже. До сих пор данные обвинения могли быть применены только в отношении работы на Северную Корею, теперь же "шпионажем" будет считаться передача секретов и прочая деятельность в отношении любой зарубежной страны или организации.

Как сообщили местные СМИ, на пленарном заседании парламента был внесен законопроект, который уточняет формулировки "шпионской деятельности" и включает в число наказуемых действий передачу государственных секретов и передовых технологий не только "враждебному государству", но и иностранным государствам, а также "организациям, приравненным к ним".

Отметим, что действующая норма (ст. 98 УК), принятая еще в 1953 году, предусматривает наказание за шпионаж "в интересах враждебного государства" и помощь его агентам. При этом под "враждебным государством" официально понимается Северная Корея, что фактически не позволяло обвинить в шпионаже тех, кто работал в интересах других стран.

Поправки конкретизируют состав: речь идет о выявлении, сборе, разглашении, передаче или посредничестве в передаче государственных секретов по указанию или подстрекательству "враждебного государства", а также об аналогичных действиях по указанию "иностранного государства или приравненной к нему организации". Санкции остаются жесткими: смертная казнь, пожизненное заключение либо тюремный срок от семи лет.

Специально подчеркивается, что при принятии поправок шпионажем смогут признавать утечку секретов и ключевых технологий не только в КНДР, но и в другие страны, включая дружественные. Отдельно отмечается, что формулировка про "организации, приравненные к государству", может позволить применять статью о шпионаже и к промышленным шпионам, передающим технологии иностранным компаниям.

Как отмечают эксперты, из-за трактовки шпионажа только деятельностью в интересах КНДР передачу секретной информации другим странам и компаниям не получалось трактовать таким образом. Наказывать приходилось "обходными" путями - за нарушение правил документооборота или иных законов, где наказания куда мягче.

В качестве примеров упоминаются случаи, когда подозреваемых привлекали по иным статьям: в частности, задержанного подростка из Китая, фотографировавшего военные объекты и крупные аэропорты Южной Кореи, обвинили не по статье о шпионаже, а по общему составу. Также приводится эпизод, связанный с подозрением в неправомерном использовании технологии производства DRAM компании Samsung, где фигурантов привлекали по закону о защите промышленных технологий.

Статья о шпионаже не менялась с момента принятия Уголовного кодекса РК в 1953 году, когда ее формулировка отражала ситуацию сразу после Корейской войны. Попытки расширить ее предпринимались с 2010-х годов, а обсуждение активизировалось с 21-го созыва парламента. В нынешнем, 22-м созыве, после формирования правительства Ли Чжэ Мёна процесс ускорился. Учитывая, что большинство в парламенте РК находится у правящей партии, то одобрения закона с новым трактованием шпионаже стоит ожидать уже в ближайшие дни.