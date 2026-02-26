Домашнюю лошадь из США признали старейшей в мире

Домашнюю лошадь, которая принадлежит американке Пейдж Сигмон Блумер из штата Вирджиния, официально признали самой старой из живущих в мире животных этого вида по версии Книги рекордов Гиннесса. Об этом пишет портал UPI.

Лошадь зовут Фэнси, 1 апреля ей исполниться уже 38 лет, при этом средним возрастом жизни у этих животных считается 25–30 лет. По документам, Фэнси родилась 1 апреля 1988 года. Хозяйке удалось подтвердить возраст долгожительницы, после чего книга рекордов Гиннесса официально зафиксировала новый рекорд.

Блумер поделилась, что знакома с Фэнси с раннего детства: она начала проводить время с лошадью, когда ей было восемь лет, а Фэнси — 12. По словам владелицы, за годы жизни животное сталкивалось с различными проблемами со здоровьем, но при этом сохраняет активность и упрямый характер.

В настоящее время лучшим компаньоном Фэнси является осел по имени Роуз, который помогает почти уже слепой лошади ориентироваться в пространстве. Владелица отметила, что животные проводят почти все время вместе, говорится в материале.

На прошлой неделе самой пожилой собаке России — пуделю Фане — исполнилось 20 лет, что по человеческим меркам составляет почти 140 лет. Собака уже почти не ходит, плохо видит и слышит, у нее болят лапы, однако хозяева стараются максимально облегчить ей жизнь. В ежедневный уход входят массаж, препараты для суставов и лечебный корм.